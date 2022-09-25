SPOR Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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SPOR Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

25.09.2022 22:04

SPOR Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdüSelay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına basına açık düzenlenen idmanla devam etti.

SPOR Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına basına açık düzenlenen idmanla devam etti.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Kayserispor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah ve akşam yapılan çift idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordo mavililer, dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları yaptı. 5'e 2 ve rondo ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

YUSUF VE HÜSEYİN AYRI ÇALIŞTI

Sakatlıktan çıkan Hüseyin Türkmen ve Yusuf Yazıcı takımdan ayrı bireysel çalışma yaparken izinli olan Vitor Hugo, Montassir Lahtimi ve Djaniny ile gribal enfeksiyon geçiren Denswil antrenmana katılmadı. Milli takımda olan Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Larsen, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Enis Bardhi, Gbamin, Trezeguet ve Umut Bozok idmanda yer almazken sakatlığı süren Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Bruno Peres de idmana katılmayan oyuncular arasında yer aldı.

Yarını izinli geçirecek olan Trabzonspor, 27 Eylül'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: DHA

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