Trabzonspor Kayserispor Maçına Hazır - Son Dakika
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Trabzonspor Kayserispor Maçına Hazır

Trabzonspor Kayserispor Maçına Hazır

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı, yeni transfer Danylo Sikan kadroda.

31.01.2025 16:05
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-mavililerde yeni transfer Danylo Sikan, kamp kadrosunda yer aldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanla bordo-mavililer, hazırlıklarını tamamladı. Kayserispor maçı kamp kadrosunda yeni transfer Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan da yer aldı.

Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

" Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Serkan Asan, Stefan Savic, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Borna Barisic, Salih Malkoçoğlu, John Lundstram, Batista Mendy, Ozan Tufan, Umut Güneş, Edin Vişça, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Enis Destan, Simon Banza ve Danylo Sikan." - TRABZON

Kaynak: İHA

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