Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

18.01.2026 19:06  Güncelleme: 19:16
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kocaelispor'u Ernest Muçi'nin 90+1'de attığı golle 2-1 mağlup etti. Kocaelispor'un ligde iç sahada 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor, yoğun kar yağışı altında karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

90+1'DE NEFES KESEN SON

Kocaelispor, 18. dakikada Bruno Petkovic'in golüyle öne geçti. Hırvat oyuncu, bu sezon 6. golünü attı. Konuk ekip Trabzonspor, 44. dakikada Felipe Augusto ile skora eşitlik getirdi. Golcü isim, bu sezon rakip fileleri 9. kez sarstı. Mücadelede son sözü Trabzonspor söyledi. Gelişen konuk ekip atağında topu alan Ernest Muçi, 90+1. dakikada şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. Yıldız isim, son 6 maçta 8 gol atıp 2 de asist yaptı.

KOCAELİSPOR'UN SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte 23 puanda kalan Kocaelispor'un ligde iç sahada 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Trabzonspor ise 39 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kocaelispor, zorlu Samsunspor deplasmanına gidecek.

Trabzonspor, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Hakan Red Hakan Red:
    golden önce faul vardı büyük takımm olsa vara giderdi yazık oldu körfeze 3 3 Yanıtla
  • t5mtr8nr2w t5mtr8nr2w:
    Trabzonspor’un oluşu bile buradan puan çıkartıyor helal olsun 0 0 Yanıtla
