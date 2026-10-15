Trabzonspor, Konferans Ligi ilk haftasında KuPS Kuopio deplasmanında sahaya çıkıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Konferans Ligi ilk haftasında KuPS Kuopio deplasmanında sahaya çıkıyor

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Trabzonspor, Konferans Ligi ilk haftasında KuPS Kuopio deplasmanında sahaya çıkıyor
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak. TSİ 19.45'te Tammelan Stadı'nda oynanacak maç TRT'den canlı yayımlanacak. Alman çalıştırıcı Thomas Reis de Trabzonspor'un başında ilk kez bir Avrupa maçına çıkacak.

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, turnuvanın ilk hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak.TSİ 19.45'te başlayacak maç TRT 'den canlı yayımlanacak.Tammelan Stadı'nda oynanacak maçı Maltalı hakem Ishmael Barbara yönetecek.Trabzonspor bu sezon Avrupa defterini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda açmıştı.Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenen bordo mavili ekip yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti.Sezona Fatih Tekke idaresinde başlayan Karadeniz ekibi, Tekke'nin istifasının ardından teknik direktörlüğe Alman çalıştırıcı Thomas Reis'e emanet etti.Trabzonspor Reis yönetiminde Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.Reis, KuPS Kuopio maçıyla birlikte ilk kez Trabzonsporla bir Avrupa maçına çıkacak.Trabzonspor son dönemde Avrupa maçlarında başarısız bir tablo çiziyor.Bordo mavililer en son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını yenebildi.Takım daha sonra Avrupa'da oynadığı altı maçtan dört mağlubiyet ve iki beraberlik aldı.Süper Lig'de oynadığı yedi maçta dört galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alan Trabzonspor, 13 puanla beşinci sırada bulunuyor.Eksikler varTrabzonspor'da Chibuike Nwaiwu ve Sidny Lopes Cabral kırmızı kart cezaları nedeniyle kadroda yok. Okay Yokuşlu ve kaleci Onuralp Çevikkan'ın da sakatlıkları bulunuyor.Yabancı sınırlaması nedeniyle Süper Lig kadrosuna yazılamayan Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari UEFA Konferans Ligi kadrosunda yer alıyor. 117 bin nüfuslu Kuopio kentini temsil eden KuPS Kuopio, stadının UEFA kriterlerini karşılamaması nedeniyle Avrupa maçlarını yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere şehrinde oynuyor.Sekiz bin kişilik Tammelan Stadı'nın zemini suni çimden oluşuyor.

Kaynak: BBC
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