Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Çimşir, iyi takım olduklarını ve buradan kalkmasını bileceklerini belirterek hedeflerinden sapma olmadığını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Maç başında yedikleri golle geriye düştüklerine dikkati çeken Çimşir, "Hem ilk yarı hem ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen özellikle 3. bölgede istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz, saha içindeki konumlanmamızda problemler oldu. Sonuç itibariyle mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. İyi takımız, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok. Hedeflere doğru devam edeceğiz." diye konuştu

Galatasaray maçına ilişkin soruya ise Çimşir, "Önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı geride bırakıp en iyi kadroyla en iyi halimizde Galatasaray maçına hazırlanacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

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