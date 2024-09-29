Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 Önde Tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Ozan Tufan'ın pasında kale sahasına yakında yerden Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'de kaldı.

16. dakikada Bardhi'nin kullandığı faul atışı savunmadan döndü. Ceza yayı üzerinde topu önüne alan Vısca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'in sağından ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada Bazoer'in arka direğe yerden gönderdiği topu iyi takip eden Ali Demirbağ, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1

43. dakikada Kramer'in pasında ceza sahası dışından Pedrinho'nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+2. dakikada kullanılan korner atışında Banza'nın kafa vuruşunda Blaz Kramer'in eline çarpan top sonrası oyun devam etti. Ardından VAR tavsiyesiyle hakem Halil Umut Meler pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

45+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Cham dk. 36), Bardhi, Nwakaeme, Vısca, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Lundstram, Umut Güneş, Serdar Saatçı, Draguş, Arif Boşluk, Poyraz Efe Yıldırım, Orsic

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Marko Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Ndao, Kramer

Yedekler: Yavuz Aygün, Yasir Subaşı, Aleksiç, Louka Andreasen, Ufuk Akyol, Umut Nayir, Keyta, Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Goller: Visca (dk. 16), Banza (dk. 45+4 pen.) (Trabzonspor), Adil Demirbağ (dk. 25) (Konyaspor) - TRABZON