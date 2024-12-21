Trabzonspor Kötü Gidişata Son Vermek İstiyor - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor Kötü Gidişata Son Vermek İstiyor

Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yı konuk ederek son haftalardaki kötü performansını düzeltmek istiyor.

21.12.2024 11:50
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek.

Ligin son 7 haftasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak 4 puan toplayan bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 15. sırada yer alıyor.

Sipay Bodrum FK ise 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Kötü Gidişata Son Vermek İstiyor - Son Dakika

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