Trabzonspor, Enis Destan'ı Warta Poznan'a kiraladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Enis Destan'ı Warta Poznan'a kiraladı

05.08.2022 14:21
Trabzonspor, Enis Destan'ı Warta Poznan'a kiraladı

Trabzonspor Kulübü, 20 yaşındaki oyuncusu Enis Destan'ın Polonya ekibi Warta Poznan'a 2022-2023 sezonu sonuna kadar transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, 20 yaşındaki oyuncusu Enis Destan'ın Polonya ekibi Warta Poznan'a 2022-2023 sezonu sonuna kadar transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Warta Poznan Kulübüne, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Warta Poznan Kulübü, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 75 bin avro ödeme yapacaktır." denildi.

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Trabzonspor, Enis Destan'ın Polonya takımı Warta Poznan'a kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı. Trabzonspor, Enis Destan'ın Polonya takımı Warta Poznan'a kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Melisa Nilgün Keser'i renklerine bağladı Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Melisa Nilgün Keser'i renklerine bağladı
Kaynak: AA

Trabzonspor, Enis Destan, Polonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Enis Destan'ı Warta Poznan'a kiraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Enis Destan'ı Warta Poznan'a kiraladı - Son Dakika
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