Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan teşekkür mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan teşekkür mesajı Açıklaması

01.05.2022 21:11
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan teşekkür mesajı Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında dün sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 2021-2022 sezonunun bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kutlamalarda silaha değil, birbirlerine sarılan herkese teşekkür etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında dün sahasında Fraport TAV Antalya spor'la 2-2 berabere kalarak 2021-2022 sezonunun bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kutlamalarda silaha değil, birbirlerine sarılan herkese teşekkür etti.

Ağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin üzerinden henüz bir gün bile geçmeden, sayısız kişi ve kurumdan tebrik mesajları aldığını belirtti.

Sosyal medya, telefon, mesaj ve elektronik posta yoluyla kendisine ve kulübe ulaşarak sevinçlerini paylaşan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerine, spor kulüplerine, sivil toplum örgütlerine, basın kuruluşlarına ve futbol kamuoyunun tüm paydaşlarına teşekkür eden Ağaoğlu, "Trabzonspor'un şampiyonluğunu yaşamak üstelik bu onura kulübün başkanı sıfatıyla nail olmak, benim için başlı başına büyük bir kıvanç vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, gelen kutlama mesajlarında yapılan ortak bir vurgunun dikkatini çektiğini ve kendisini oldukça mutlu ettiğini aktararak, "Kamuoyu, Trabzonspor'un bugün elde ettiği başarının, seneler önce ortaya koyduğumuz ve uyguladığımız uzun vadeli planlama ve stratejinin sonucunda gerçekleştiğinin ziyadesiyle farkında. Herkes bunu görüyor ve takdir ediyor. Bu farkındalık, dün geceden beri şahsıma ve kulübüme gelen tüm tebrikleri benim için daha bir anlamlı kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara teşekkür eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Ben bu güzel ilgi ve teveccühe mazhar olurken, benim de gönülden teşekkür etmek istediklerim var. En başta Trabzonspor taraftarları. Senelerdir bu vuslatın ateşiyle yanan, umutla bekleyen, mücadelesinden vazgeçmeyen taraftarlarımız dün gece hak ettiği mutluluğu sonuna kadar yaşadı. Şampiyonluğu silaha değil, birbirlerine sarılarak kutladıkları, mutluluğumuza kurşun sıkmadıkları için hepsine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Taraftarlarımız elbette önümüzdeki günler, haftalar boyunca şampiyonluğu kutlamaya devam edecek! Bundan sonra da kutlamaların sevdiklerimize sarılarak süreceğine inanıyorum."

Ağaoğlu, bu büyük günün hazırlık aşamasında destek olan herkese de teşekkür ederek, "Yönetsel süreçlerde bizlerin işini kolaylaştırmak için canla başla uğraşan Trabzon Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere bu kutlu günümüzde yanımızda olan destek olan tüm resmi kurum ve kuruluşlara, sponsorlarımıza ve iş ortaklarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan teşekkür mesajı Açıklaması - Son Dakika


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