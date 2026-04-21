Trabzonspor, Kupada Samsunspor'la Kapışacak
Trabzonspor, Kupada Samsunspor'la Kapışacak

21.04.2026 11:13
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'la karşılaşarak, deplasman başarısını sürdürmek istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor, deplasman yenilmezliğini sürdürerek turu geçmek için mücadele edecek.

Ligde RAMS Başakşehir karşısında uzatma dakikalarında yediği gol ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı.

Bordo-mavili takım, 23 Nisan Perşembe günü Samsunspor karşısında dış sahadaki başarısını sürdürerek kupa yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.

Son 9 deplasmanda bileği bükülmedi

Trabzonspor, bu yıl Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, ligde Kocaelispor ve Gaziantep FK'yı 2-1, Samsunspor'u 3-0, Zecorner Kayserispor'u 3-1, ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken Hesap.com. Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise İstanbulspor'u 6-1, RAMS Başakşehir'i ise 4-2 mağlup etti.

İç sahadan 1 puan daha fazla topladı

Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 33 puan elde etti.

Bordo-mavili takım, iç sahada ise 15 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi ile 32 puan elde ederek dış sahadan 1 puan daha az topladı.

Kaynak: AA

