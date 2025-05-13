Trabzonspor Kupaya Hazır

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesi basına kapalı olarak son çalışmasını gerçekleştirdi.
Antrenmanda Galatasaray maçından sonra sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Uğurcan Çakır ile tedavisi tamamlanan Stefan Savic'in de yer aldığı öğrenildi.
Trabzonspor, antrenmanın ardından Gaziantep'e gitmek için havalimanına hareket etti.
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