Trabzonspor Kupayı Kazandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Karakterli bir takıma sahibiz. Oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

Tekke, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşmanın sonucunda kupayı aldıklarını söyledi.

Seneye daha zor olacağı için daha çok çalışmaları ve eksikliklerini kapatmaları gerektiğini ifade eden Tekke, Trabzonspor için kupa almanın çok şaşırtıcı bir durum olmadığını, taraftarın mutlu bir şekilde stattan ayrılmasını sağladığı için mutlu olduğunu belirtti.

Tekke, Trabzonspor'un iyi bir sezon geçirdiğini aktararak, "Bunu söylemem lazım. Şehirde, dışarıdaki bu desteği çok alamadık açıkçası. Bunu bekliyoruz biz. Onlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kupayı almanın kendilerine transfer noktasında zaman kazandırdığına dikkati çeken Tekke, "Transfer yapmak gerçekten çok, izlemesi en kolay ama istediğimiz oyuncuları alabilmek çok zor. Piyasa inanılmaz derece çok dalgalı. Biraz dinlenelim sonra herkes görevini yaptı, daha fazlasını yaparak inşallah dönelim." dedi.

Tekke, "Konyaspor taraftarının coşkusu bizimkilerden daha yukarıdaydı. Takıma destek anlamında biraz daha coşkumuzu arttırırsak, bizim arkamızda bir güç olarak sahada yer alırlarsa bundan mutlu oluruz. Karakterli bir takıma sahibiz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Gidecekler, kalacaklar olacak. Gideceklere hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.