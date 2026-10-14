Trabzonspor, KuPS Kuopio deplasmanında üst üste üçüncü galibiyetini arıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, KuPS Kuopio deplasmanında üst üste üçüncü galibiyetini arıyor

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında yarın TSİ 19.45'te Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, üst üste üçüncü resmi maçından galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak.

Tammelan Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara görev alacak. Barbara'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Duncan Spencer yapacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenen ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, lig aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

Reis ile yükselen grafik

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine getirdiği Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de yükselen bir grafik yakaladı.

Reis yönetiminde Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, KuPS Kuopio maçını da kazanarak üst üste üçüncü resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Avrupa'da kötü gidişatı da sonlandırmak istiyor

Alman teknik adam ile ilk Avrupa kupası maçına çıkacak Karadeniz ekibi, galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

En son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayarak galibiyet elde edemedi.

Eksik oyuncular

Trabzonspor'da Nweiwu, Cabral kırmızı kart cezaları, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle oynayamayan Mendy ve Bouchouari, Avrupa kupası maçlarında kadroda yer bulabilecek.

Karadeniz ekibinde kart cezasının yanı sıra sakatlığı bulunan Malinovskyi'nin yerine Melih Kabasakal, UEFA listesine eklenmişti.

KuPS Kuopio, Konferans Ligi karşılaşmalarını kendi stadı UEFA'nın belirlediği şartlara uygun olmadığı için yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere şehrinde oynuyor.

8 bin kişilik Tammelan Stadı'nın zemini ise suni çimden oluşuyor.

Kaynak: AA
Thomas ReisTrabzonsporFinlandiyaKonferansFutbolSporSon Dakika

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