Yusuf Yazıcı imzayı attı! Trabzonspor'a resmen dönüş yaptı - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı imzayı attı! Trabzonspor'a resmen dönüş yaptı

05.09.2022 21:15

Trabzonspor, Fransa'nın Lille takımından sezon sonuna kadar kiraladığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı ile sözleşme imzaladı. Milli futbolcunun bordo-mavili formayı giydiği görseli sosyal medya hesaplarından paylaşan kulüp, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar bordo-mavi formasıyla" notunu düştü.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı Lille'den 1 yıllığına kiraladı.

"DOĞDUĞU, BÜYÜDÜĞÜ ŞEHİRDE TEKRAR BORDO-MAVİ FORMASIYLA"

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için yaptığı paylaşımda "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" ifadeleri kullanıldı. 25 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili formayı giydiği fotoğrafına Trabzonspor taraftarından beğeni yağdı.

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GEÇEN SEZONU CSKA MOSKOVA'DA GEÇİRDİ

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan 2019 yılında Lille'e 17 milyon euro ve Edgar le karşılığında transfer olmuştu. Fransız ekibi ile lig şampiyonluğu sevinci yaşayan milli futbolcu, geçen sezonu da CSKA Moskova'da kiralık olarak geçirdi.

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Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı imzayı attı! Trabzonspor'a resmen dönüş yaptı - Son Dakika


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