Yusuf Yazıcı imzayı attı! Trabzonspor'a resmen dönüş yaptı

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Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı Lille'den 1 yıllığına kiraladı.

"DOĞDUĞU, BÜYÜDÜĞÜ ŞEHİRDE TEKRAR BORDO-MAVİ FORMASIYLA"

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için yaptığı paylaşımda "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" ifadeleri kullanıldı. 25 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili formayı giydiği fotoğrafına Trabzonspor taraftarından beğeni yağdı.

GEÇEN SEZONU CSKA MOSKOVA'DA GEÇİRDİ

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan 2019 yılında Lille'e 17 milyon euro ve Edgar le karşılığında transfer olmuştu. Fransız ekibi ile lig şampiyonluğu sevinci yaşayan milli futbolcu, geçen sezonu da CSKA Moskova'da kiralık olarak geçirdi.