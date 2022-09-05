Yusuf Yazıcı imzayı attı! Trabzonspor'a resmen dönüş yaptı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı Lille'den 1 yıllığına kiraladı.
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için yaptığı paylaşımda "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" ifadeleri kullanıldı. 25 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili formayı giydiği fotoğrafına Trabzonspor taraftarından beğeni yağdı.
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan 2019 yılında Lille'e 17 milyon euro ve Edgar le karşılığında transfer olmuştu. Fransız ekibi ile lig şampiyonluğu sevinci yaşayan milli futbolcu, geçen sezonu da CSKA Moskova'da kiralık olarak geçirdi.
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