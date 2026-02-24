Trabzonspor Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.