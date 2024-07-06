Trabzonspor, Macaristan\'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged şehrinde sürdüren Trabzonspor, akşam antrenmanıyla bugünkü çalışmaları tamamladı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged şehrinde bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapıldı. 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde hücum ve savunma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Trabzonspor'un yarın sabah 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştireceği antrenman öncesinde yeni transfer Lundstram basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.