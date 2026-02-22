Trabzonspor maçı sonrası hakem tepkisi: Galatasaray maçında verilmedi

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, 2-1 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''İNANILMAZ KURTARIŞLAR YAPTI''

Mücadeleyi değerlendiren Hüseyin Çayır, "Maçın istatistiklerine baktığımızda, tüm rakamlarda fazlasıyla üstünüz. Bütün istatistiklerde öndeyiz. Bir kere Onana'yı tebrik ediyorum. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Biz Türkiye'nin en iyi topa sahip olan takımlarından biriyle oynadık. Rakip önde baskımız sonucu çözüm aradı, oyuncuların yerleri değişti. 1-0 sonrası motivasyon kaybıyla 2-1 geriye düştük. Maçın hakkı bu değildi. Organize, inanılmaz gol pozisyonları yakaladık. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Burak Hoca'nın sözü var, maçı kaybedebiliriz ama oyunu kaybetmeyeceğiz." dedi.

''GALATASARAY MAÇINDA VERİLMEDİ''

Sözlerine devam eden Hüseyin Çayır, "Anlamadığımız bir şey var. Yediğimiz ikinci golde Onuachu ve Muçi'nin pozisyonu, Galatasaray maçıyla aynı pozisyon. Dün ofsayt diye o gol verilmeyerek iptal edildi, biz golü yedik. Sadece dokunmayla golümüz iptal ediliyor. Standartları çözemiyoruz." ifadelerini kullandı.

''MAÇI KAZANMAK BİZİM ELİMİZDE DEĞİL''

Hüseyin Çayır, son olarak, "Çok iyi oynadık, çok iyi çalıştık. Yine çok çalışmaya devam edeceğiz. Ancak, maçı kazanabilir miyiz bilmiyorum çünkü maçı kazanmak sadece bizim elimizde değil." sözlerini sarf etti.