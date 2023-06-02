Gol sayısıyla ağızları açık bırakan Diagne, Trabzonspor'a imzayı atıyor - Son Dakika
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Gol sayısıyla ağızları açık bırakan Diagne, Trabzonspor'a imzayı atıyor

02.06.2023 09:56

Fatih Karagümrük'te attığı 22 gol ile büyük bir başarıya imza atan Mbaye Diagne, Trabzonspor forması giymeye çok yakın. Taraflar arasında ilk görüşmenin gerçekleştiği ve kısa süre içinde transferin resmiyet kazanacağı konuşuluyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, teknik direktör Bjelica yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer, Diagne'yi renklerine bağlamaya çok yakın.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Mbaye Diagne ile ilk görüşmeyi gerçekleşti. İki tarafın da masadan olumlu kalktığı ve transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği belirtildi.

Gol sayısıyla ağızları açık bırakan Diagne, Trabzonspor'a imzayı atıyor

28 GOLE KATKI VERDİ

Mbaye Diagne bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 33 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Fatih Karagümrük ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan futbolcunun güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro.

YORUMLAR (1)
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Mbaye Diagne, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gol sayısıyla ağızları açık bırakan Diagne, Trabzonspor'a imzayı atıyor - Son Dakika


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