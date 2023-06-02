Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, teknik direktör Bjelica yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer, Diagne'yi renklerine bağlamaya çok yakın.
Trabzonspor, Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Mbaye Diagne ile ilk görüşmeyi gerçekleşti. İki tarafın da masadan olumlu kalktığı ve transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği belirtildi.
Mbaye Diagne bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 33 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Fatih Karagümrük ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan futbolcunun güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro.
Son Dakika › Spor › Gol sayısıyla ağızları açık bırakan Diagne, Trabzonspor'a imzayı atıyor - Son Dakika