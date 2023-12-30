 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, akşam yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor
30.12.2023 - 14:21,
Abone Ol

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. Dengeyle bağlantılı teknik çalışma ile devam eden antrenman kuvvet çalışması ile sona erdi.

Bordo mavililer, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika


15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44
Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28
Fransa başka ülkelerden imam almayacak Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25
İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:25
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:13
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52
Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası

Son Dakika
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28 Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25 Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:25 İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:13 İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52 Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 15:31:19. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement