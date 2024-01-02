 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, koordinasyon çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor
02.01.2024 - 15:19,
Abone Ol

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını 1 günlük aranın ardından sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

MKE Ankaragücü, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 16:01:18. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement