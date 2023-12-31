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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, dayanıklılık çalışması ve çift kale maçla tamamlandı. Trabzonspor, 2 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü
31.12.2023 - 15:55,
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, 1 günlük iznin ardından 2 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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