15:46 • •
15:40 • •
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.
Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika