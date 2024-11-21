Trabzonspor Olağan Genel Kurul Toplantısında Çoğunluk Sağlanamadı

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TRABZONSPOR'da olağan genel kurul için gerçekleştirilen ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadı. Genel kurul, 30 Kasım-1 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Trabzonspor'da bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında çoğunluk sağlanamadı. Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk aranmaksızın 30 Kasım-1 Aralık tarihinde 2 gün boyunca gerçekleştirilecek. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 905 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi. Açıklamada "Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu'nun çoğunluk aranan ilk toplantısı 21 Kasım 2024 Perşembe (bugün) saat 10.00'da "Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri- Trabzon" adresinde yapılmış, ancak oy kullanma hakkı bulunan 9905 üyemizden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Daha önce üyelerimize ilan ettiğimiz şekilde Kulübümüzün Olağan Genel Kurul toplantısı 30-Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00'da "Hayri Gür Spor Salonu-Trabzon" adresinde yapılacaktır" denildi.