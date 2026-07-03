Trabzonspor Onana ile Anlaştı - Son Dakika
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Trabzonspor Onana ile Anlaştı

03.07.2026 17:45
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Trabzonspor, kaleci Andre Onana ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Toplam maliyeti 5,5 milyon avro.

Trabzonspor, kaleci Andre Onana ile bir yıllığına anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya 2026-2027 futbol sezonu için 3 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 2 milyon avro imza ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Onana'nın geçici transferi konusunda Manchester United'a ise bedel ödenmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Onana ile Anlaştı - Son Dakika

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