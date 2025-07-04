Trabzonspor, Paul Onuachu\'yu açıkladı! İşte maliyeti

Süper Lig devi Trabzonspor, 3+1 yıllığına anlaştığı Paul Onuachu transferini resmen açıkladı. Bordo-mavililer, KAP'a açıklama yaparak oyuncunun maliyetini de duyurdu.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

YILLIK 2 MİLYON EURO MAAŞ

Bonservisi 5 milyon 670 bin euro karşılığında satın alınan Onuachu, yapılan anlaşmaya göre opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2 milyon euro garanti ücret kazanacak.

SOUTHAMPTON PERFORMANSI

2.01'lik dev forvet, geride kalan sezonda ise Southampton formasıyla 28 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.