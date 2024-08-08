Trabzonspor Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu. Grgic'in golüyle konuk takım galip geldi.

08.08.2024 23:18
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Stat: Papara Park

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 82 Barisic), Lundstram (Dk. 73 Okay Yokuşlu), Mendy, Visca, Ozan Tufan (Dk. 60 Trezeguet), Cihan Çanak (Dk. 73 Enis Destan), Draguş (Dk. 60 Nwakaeme)

Rapid Wien: Hedl, Oswald (Dk. 88 Vincze), Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Sangare, Grgic, Jansson (Dk. 69 Schaub), Burgstaller (Dk. 88 Hofmann), Seidl, Beljo (Dk. 69 Furkan Dursun)

Gol: Dk. 67 Grgic (Radip Wien)

Sarı Kart: Dk. 48 Eren Elmalı (Trabzonspor)

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu.

67. dakikada konuk takım golü buldu. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın arkasında Burgstaller'in şutunda, yakın mesafede Grgic'in kafayla dokunduğu top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 0-1

70. dakikada Mendy'in penaltı noktasının gerisinden şutunda, kaleci Hedl topu kontrol etti.

73. dakikada ceza alanı sol tarafında rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in sert şutunda, kaleci Hedl güçlükle topu çeldi.

74. dakikada Seidl ile verkaç yaparak savunmanın arkasında topla buluşan Burgstaller'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

80. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

83. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, kaleci Hedl topu iki hamlede kontrol etti.

Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA

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