Trabzonspor, Rapid Wien'e mağlup olarak Konferans Ligi'nde devam edecek - Son Dakika
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Trabzonspor, Rapid Wien'e mağlup olarak Konferans Ligi'nde devam edecek

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, Avusturya deplasmanında Rapid Wien'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından bordo-mavililer, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

15.08.2024 21:13
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, Avusturya deplasmanında Rapid Wien'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından bordo-mavililer, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Trabzonspor'un kullandığı korner atışında kale sahası içindeki Denswill'in kafa vuruşunda top kaleci Hedi'de kaldı.

74. dakikada Jansson'un ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi.

77. dakikada Trabzonspor savunmasının arkasına atılan topla buluşan Seidi, kaleci Uğurcan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

80. dakikada Barisic'in sol taraftan ortasında Enis Destan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

84. dakikada Nwakaeme'nin uzun pasında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda kaleci Hedi, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada Seidi'nin derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Lang, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı. 2-0

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas

Rapid Wien: Hedi, Raux Yoa, Auer, Cvetkovic, Bolla, Grgic (Oswald dk. 86), Sangare (Kaygın dk. 90), Seidi, Schaub (Beljo dk. 72), Jansson (Lang dk. 86), Bugstaller (Furkan Dursun dk. 90)

Yedekler: Gartler, Böckle, Kerschbaum, Hofmann, Orgler

Teknik Direktör: Robert Klaub

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswill, Eren Elmalı (Barisic dk.67), Lundstram (Bardhi dk. 82), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Nwakaeme dk.60), Cihan Çanak, Trezeguet, Draguş

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Visca, Umut Güneş, Batagov, Arif Boşluk, Ali Yılmaz, Enis Destan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Seidi (dk.77), Lang (dk. 87) (Rapid Wien)

Kırmızı kart: Melheiro (dk. 85) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Sangare, Jansson (Rapid Wien), Eren Elmalı, Mendy, Cihan Çanak, Uğurcan Çakır, Denswill (Trabzonspor) - VİYANA

Kaynak: İHA

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