Trabzonspor, Rapid Wien'i ağırladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Rapid Wien'i ağırladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i konuk etti. Maç öncesi dostluk yemeği verildi ve taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

08.08.2024 20:48
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk eden Trabzonspor, 2. eleme turunda Ruzomberok ile oynadığı son maçın 11'ine göre tek oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Ruzomberok ile oynanan rövanş karşılaşmasında forma giyen Trezeguet'i yedek soyundururken bu futbolcunun yerine yeni transfer Stefan Savic'i savunmada tercih etti.

Trabzonspor'da UEFA kadrosunda yer verilen oyunculardan Savic, ilk kez bordo-mavili takım formasını giyerken Okay Yokuşlu ise yedek kulübesinde yer aldı.

Bordo-mavili takımda lisansı çıkarılarak son anda UEFA listesine eklenen stoper oyuncusu Arseniy Batagov, şehre gelişi uzayınca kadroya dahil edilemedi.

UEFA kadrosunda yer almayan Orsic, Fountas ve Umut Bozok'un yanı sıra UEFA'ya bildirilen isimlerden Serkan Asan, Salih Malkoçoğlu, Poyraz Efe Yıldırım da kadroda bulunmadı.

-Maç öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor, karşılaşma öncesi Rapid Wien Kulübü yetkilileri ve UEFA delegesine dostluk yemeği verdi.

Yemeğe başkan yardımcıları Serkan Kılıç, Taner Fikret Saral, Yahya Karahasan, genel sayman Sami Karaman, Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz ile Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı'nın yanı sıra Rapid Wien Kulübü Asbaşkanı Edeltraud Hanappi-Egger, Genel Müdür Steffen Hofmann ve kulüp yetkilileri ile UEFA Delegesi Cristiano Ascari katıldı.

İki kulübün de birbirine başarı dileklerini ilettiği yemeğin ardından başkan yardımcısı Yahya Karahasan tarafından günün anısına misafir kulüp Rapid Wien'e bordo-mavili forma ve plaket hediye edildi.

-Taraftar ilgisi

Maça büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarı, maç öncesi takımlarına coşkuyla destek verdi.

Avusturya temsilcisinin yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu da misafir takım tribününden karşılaşmayı izledi.

Trabzonsporlu oyuncular maç öncesi hayatını kaybeden kulübün eski başkanlardan Ahmet Salih Erdem'in isminin yazılı olduğu siyah tişörtlerle sahaya çıktı. Ayrıca, maç öncesi de saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Rapid Wien'i ağırladı - Son Dakika

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