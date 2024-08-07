Trabzonspor, Rapid Wien'i konuk edecek - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Rapid Wien'i konuk edecek

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını ağırlayacak. Karşılaşma Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Trabzonspor, avantaj sağlamak için ilk maçtan iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek. Sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

07.08.2024 10:34
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılığını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak.

Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında ilk maçtan sonuçla ayrılarak rövanş karşılaşması için avantaj sağlamak istiyor.

UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek.

Karadeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: AA

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