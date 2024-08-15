Trabzonspor, Rapid Wien ile golsüz berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada savunma arkasına gönderilen topu önüne alan Bugstaller'in kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Uğurcan gole izin vermedi.
28.dakikada Jansson'un uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
34. dakikada Jansson'un pasında kale sahası içinde Schaub'un bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.
Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas
Rapid Wien: Hedi, Raux Yoa, Auer, Cvetkovic, Bolla, Grgic, Sangare, Seidi, Schaub, Bugstaller, Janssson
Yedekler: Gartler, Böckle, Kerschbaum, Beljo, Lang, Hofmann, Kaygin, Oswald, Orgler, Furkan Dursun
Teknik Direktör: Robert Klaub
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Trezeguet, Draguş
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Barisic, Visca, Bardhi, Nwakaeme, Umut Güneş, Batagov, Arif Boşluk, Ali Yılmaz, Enis Destan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kartlar: Sangare (Rapid Wien), Eren Elmalı, Mendy (Trabzonspor) - VİYANA
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