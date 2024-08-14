Trabzonspor, Rapid Wien maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Rapid Wien maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Rapid Wien maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.

14.08.2024 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Allianz Stadyumunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapıldı.

İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.

Bordo-mavililer, Rapid Wien maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Trabzonspor, Rapid Wien, Rapid Wien, Futbol, Futbol, Spor, Spor, Futbol, Futbol, Spor, Spor, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Rapid Wien maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 22:50:34. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Rapid Wien maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement