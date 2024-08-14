Trabzonspor, Rapid Wien maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Allianz Stadyumunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapıldı.
İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.
Bordo-mavililer, Rapid Wien maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
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