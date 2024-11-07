Trabzonspor Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, pas ve şut çalışmasıyla başladı. 6'ya 5 iki takımlı oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.