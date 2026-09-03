Trabzonspor, Rumen futbolcu Draguş'un sözleşmesini karşılıklı feshetti
Trabzonspor, profesyonel futbolcu Denis Draguş'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin resmi bilgilendirme yapıldı.
Trabzonspor, Denis Draguş'un sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Denis Draguş arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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