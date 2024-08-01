Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek tur atladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek tur atladı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Ruzomberok'u sahasında 1-0 yenerek tur atladı. Draguş'un golüyle galip gelen Trabzonspor, 3. eleme turuna yükseldi.

01.08.2024 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Papara Park

Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 85 Barisic), Lundstram, Ozan Tufan (Dk. 71 Bardhi), Visca, Cihan Çanak (Dk. 80 Enis Destan), Trezeguet (Dk. 80 Umut Güneş), Draguş (Dk. 71 Nwakaeme)

Ruzomberok: Furhwald, Mojzis (Dk. 56 Kosti), Maly, Gabriel, Tucny, Luteran (Dk. 56 Mudry), Lavrincik, Gomola, Gerec (Dk. 71 Boda), Chrien (Dk. 71 Chobot), Hladik (Dk. 80 Domonkos)

Gol: Dk. 65 Draguş (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 36 Cihan Çanak (Trabzonspor)

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Ruzomberok'u ???sahasında 1-0 yenerek tur atladı.

54. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde kaleci Furhwald ile karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

63. dakikada Hladik'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Lavrincik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cihan Çanak'ın pasında sağ tarafta Visca topu Draguş'a çıkardı. Bu futbolcu da hafif sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

72. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Furhwald topun sahibi oldu.

90. dakikada Enis Destan'ın sağ çaprazından şutunda kaleci Fruhwald topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3. eleme turuna yükseldi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek tur atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:40 Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi
22:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas Masada Gazze ve rehine takası vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı
21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
22:09 Trabzonspor, Ruzomberok’u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükseldi Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi
21:44 Gizemli kadın terör estirdi Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü Gizemli kadın terör estirdi! Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü
21:16 Gazeteye ilan verdiler Eski Kayserisporlu Silviu Lung’un milyonlarca liralık vergi borcu ortaya çıktı Gazeteye ilan verdiler! Eski Kayserisporlu Silviu Lung'un milyonlarca liralık vergi borcu ortaya çıktı
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 23:27:23. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek tur atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement