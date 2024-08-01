Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek tur atladı

Stat: Papara Park
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 85 Barisic), Lundstram, Ozan Tufan (Dk. 71 Bardhi), Visca, Cihan Çanak (Dk. 80 Enis Destan), Trezeguet (Dk. 80 Umut Güneş), Draguş (Dk. 71 Nwakaeme)
Ruzomberok: Furhwald, Mojzis (Dk. 56 Kosti), Maly, Gabriel, Tucny, Luteran (Dk. 56 Mudry), Lavrincik, Gomola, Gerec (Dk. 71 Boda), Chrien (Dk. 71 Chobot), Hladik (Dk. 80 Domonkos)
Gol: Dk. 65 Draguş (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 36 Cihan Çanak (Trabzonspor)
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Ruzomberok'u ???sahasında 1-0 yenerek tur atladı.
54. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde kaleci Furhwald ile karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top direğin dibinden auta çıktı.
63. dakikada Hladik'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Lavrincik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cihan Çanak'ın pasında sağ tarafta Visca topu Draguş'a çıkardı. Bu futbolcu da hafif sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
72. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Furhwald topun sahibi oldu.
90. dakikada Enis Destan'ın sağ çaprazından şutunda kaleci Fruhwald topu kornere çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3. eleme turuna yükseldi.
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