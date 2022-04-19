Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti! - Son Dakika

Trabzonspor ile Kayserispor, Türkiye Kupası yarı final maçında Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cornelius topu yere indirip, fileleri havalandırdı. Yarı final turunun ilk maçını tek farkla kazanan bordo-mavililer, 2. maç öncesi avantajı kaptı. Türkiye Kupası yarı final turunda 2. maç 10 Mayıs Salı günü Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak.
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