Trabzonspor sahasındaki 5 maçtan 15 puan çıkarıp rakiplerine yalnızca 1 gol izni verdi - Son Dakika
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Trabzonspor sahasındaki 5 maçtan 15 puan çıkarıp rakiplerine yalnızca 1 gol izni verdi

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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 10 haftasında Papara Park'ta çıktığı 5 maçı da kazanarak 15 puan topladı ve 22 puanla 3. sırada yer aldı. Bordo-mavililer sahasında yalnızca 1 gol yerken 10 haftalık bölümde 8 golle ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Trendyol Süper Lig'de 22 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, ilk 10 haftalık periyotta özellikle iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.

Son olarak sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, geride kalan 10 haftalık dönemde Papara Park'ta oynadığı 5 maçı da kazanarak 15 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken hanesine 7 puan yazdırabildi.

İç sahada 3 puan ortalamasıyla kayıpsız olarak maçlarını oynayan Trabzonspor, dış sahada ise 1,4 puan ortalamasında kaldı.

İç saha maçları

Trabzonspor, sahasında ligin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

Ligin 8. haftasında Beşiktaş'ı da 2-0'lık sonuçla geçen bordo-mavililer, son oynadığı Gaziantep FK maçında da aynı skorla sahadan ayrılmayı başardı.

Sahasındaki maçlarda kalesinde sadece 1 gol gördü

Trabzonspor, sahasında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.

Papara Park'ta tek golü ligin ikinci haftasında Başakşehir karşısında yiyen bordo-mavililer, sahasında 0,2 gol yeme ortalaması tutturdu.

Trabzonspor, özellikle sahasındaki savunma başarısıyla da 10 haftalık bölümde 8 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

İç sahada 3 gol ortalaması

Trabzonspor, iç sahada 5 müsabakada 15 kez rakip fileleri havalandırırken 3 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise 9 gol kaydetti.

Kaynak: AA
Papara ParkTrabzonsporSporSon Dakika

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