Şampiyonluk Kupası Hüseyin'in Kabriyle Buluştu - Son Dakika
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Spor

Şampiyonluk Kupası Hüseyin'in Kabriyle Buluştu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden taraftar Hüseyin Bayraktar'ın kabrine 2021-22 şampiyonluk kupasını götürdü. Baba Bayraktar, bu jestten dolayı teşekkürlerini iletti.

10.09.2024 23:46
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, beyin tümörü nedeniyle 2012 yılında 13 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı Hüseyin Bayraktar'ın kabrine, 2021-22 şampiyonluk kupasını götürdü.

Bordo-mavili kulübün X sosyal medya hesabından, Doğan'ın Bayraktar'ın kabrine kupayı götürdüğü video "Bazen bir hayal, geriye kalan en güçlü hatıra olur. Şampiyonluğumuz sana armağan olsun Hüseyin" başlığıyla paylaşıldı.

Doğan, videoda yaptığı açıklamada, "En büyük isteği Trabzonspor'un şampiyonluğunu görmekti. Nasip olmadı ama biz bugün burada kendisi için kupayı buraya getirdik. Allah kimseye evlat acısı vermesin, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Baba Köksal Bayraktar ise "Oğlum 2021 yılında rahmetli olduktan sonra Annesi, eşim şampiyonluk kupasını mezarında çok görmek istiyordu. Başkanımız sağ olsun sesimize kulak verdi. Oğlumun bunları gördüğüne inanıyoruz. Eşim, çocuklarım ve biz çok mutlu olduk. İyi ki Trabzonspor'umuz var hepsine tek tek teşekkür ediyorum sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şampiyonluk Kupası Hüseyin'in Kabriyle Buluştu - Son Dakika

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