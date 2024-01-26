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Trabzonspor, Şampiyonluk Sonrası Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Şampiyonluk Sonrası Zor Günler Geçiriyor

Trabzonspor, şampiyonluk sezonunun ardından sportif ve mali açıdan zor günler yaşamaktadır. Galatasaray ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleri moralleri bozmaktadır. Son iki sezondur duraklama dönemine giren Trabzonspor, istikrarı yakalayamamış ve zirvenin uzağında kalmıştır. Liderle arasındaki puan farkı 20'ye çıkmıştır. Başkan Ertuğrul Doğan, kötü gidişatın nedenlerini öğrenmek için Abdullah Avcı ile görüşme yapacak ve takımın geleceğiyle ilgili radikal kararlar alacaktır. Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya ve sahadaki oyunun performansına tepkiler yükselmektedir.

Trabzonspor, Şampiyonluk Sonrası Zor Günler Geçiriyor
26.01.2024 - 12:25,
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Şampiyonluk sezonunun ardından sportif ve mali açıdan zor günler geçiren Trabzonspor, duraklama dönemine girdi. Üst üste alınan Galatasaray ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleri de moralleri bozdu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor, son iki sezondur adeta duraklama dönemine girdi. Sportif ve mali açıdan sıkıntılı günler geçiren bordo-mavililer, Nisan 2022'den beri moral arıyor.

Yönetim, teknik heyet ve futbolcu sirkülasyonlarının yaşandığı Karadeniz ekibi, aradığı saha sonuçlarını bulamazken, zirvenin ise uzağında kaldı. İnişli-çıkışlı performans ve sonuçlar alan bordo-mavili ekip, istikrarı yakalayamadı.

Lider ile arasındaki puan farkı 20'ye çıktı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. 38 puanla 6. sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon da benzer tablo ile karşı kaşıya kaldı. Bu sezon ise 22 müsabakada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Trabzonspor, 37 puan topladı. Geçtiğimiz sezonun 1 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibi, 57 puanla zirvede aynı puana sahip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 20 puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

Doğan ile Avcı görüşme halinde

Trabzonspor'un başarısı için yoğun mesai harcamasına rağmen arzuladığı sportif başarıları yakalayamayan Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Galatasaray ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleri sonrası önemli kararlar alması bekleniyor. Kötü gidişatın nedenleri hakkında Abdullah Avcı'dan detaylı bilgi alacak olan Doğan, gidecek oyuncuların yanı sıra yapılması planlanan takviyelerle ilgili de radikal kararlar alacak.

Tepkiler yükselmeye başladı

Geldiği günden bu yana camiadan ve taraftarlardan destek gören Teknik Direktör Abdullah Avcı, şampiyonluğun ardından bu sevgiyi perçinlemişti. Yaşadığı ayrılığın ardından kısa süre sonra tekrar bordo-mavili takımın başına dönen Avcı'nın, 5-1'lik Galatasaray ve 1-0'lık Çaykur Rizespor yenilgilerine ve sahada oynanan oyuna tepkiler gelmeye başladı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trabzonspor, Şampiyonluk Sonrası Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika


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