Trabzonspor, Samsun\'a Gitti

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karayolu ile Samsun'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, karayolu ile Samsun'a gitti. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede tedavileri devam eden Savic, Okay Yokuşlu, Hüseyin Türkmen, Vısca ve Draguş ile kart cezalısı Mendy kafilede yer almadı.

Bordo-mavili takım karayolu ile Samsun'a giderken Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde taraftarlar kafileye yoğun ilgi gösterdi. Teknik Direktör Şenol Güneş'e çiçek veren bordo-mavili taraftarlar, futbolcuları da sevgi gösterisinde bulunduktan sonra takımı Samsun'a uğurladı.

Trabzonspor'un Samsunspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

" Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Serkan Asan, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Ali Şahin Yılmaz, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Borna Barisic, John Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, Umut Güneş, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Simon Banza, Enis Destan ve Poyraz Efe Yıldırım." - TRABZON