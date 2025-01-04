Trabzonspor, Samsunspor'a 2-1 Mağlup - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Samsunspor'a 2-1 Mağlup

Trabzonspor, Samsunspor\'a 2-1 Mağlup

Şenol Güneş, üstün oyunlarını skorla yansıtamadıklarını belirtti. Takımın hataları kaybı getirdi.

04.01.2025 23:16
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Tredyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsun'da kazanma ihtiyaçlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Oyuna kötü ve tedirgin başladıklarını ifade eden Güneş, "İlk yarıda top kayıplarımız oldu. Rakibin de bu yapıda oynayacağını bekliyorduk. Savunma anlayışı da durup hızlı kontraya çıkma anlayışı vardı. Bizim 3-4 tane top kaybımızdan bir tanesini golle değerlendirerek öne geçti. İlk yarı defans olarak iyi oynamadık. İkinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk. Oyun da tamamen kontrolümüzdeydi." diye konuştu.

Üstlerine gelmediği anlardan sonra kornerden yedikleri golün Samsunspor'un direncini attırdığını vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ondan sonra oyun yapımız tamamen bozuldu. Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı. Sebebi de top kayıtlarımız, basit hatalarımız, rakibin de bunu kullanması. Üzgünüm çünkü bir çıkışa ihtiyaç vardı. Daha önce de buna benzer maçlarımız oldu. Bunu devam ettirdik bugün. Maalesef kaybettik. "

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Samsunspor'a 2-1 Mağlup - Son Dakika

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