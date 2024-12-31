Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kaleli dar alanda oyun ile devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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