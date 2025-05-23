Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR Süper Lig'in 37'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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