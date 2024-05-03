Trabzonspor, Samsunspor'un konuğu olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Samsunspor'un konuğu olacak

Trabzonspor, Samsunspor\'un konuğu olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor ile Karadeniz derbisinde karşılaşacak. İki takım arasında gerçekleşecek olan müsabaka, ligdeki 52. randevuları olacak. Trabzonspor üçüncülük iddiasını güçlendirmek için deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

03.05.2024 10:24  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, yarın Karadeniz derbisinde Samsunspor'un konuğu olacak. İki ekip, yarın oynanacak müsabaka ile Süper Lig'de 52. kez rakip olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yarın saat 19.00 oynanacak olan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Mustafa Sarvanlar ve Anıl Usta yapacak.

Bordo-mavililer, ligde geride kalan 34 hafta sonunda 18 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet ile 58 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynayacağı karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen Trabzonspor, üçüncülükteki iddiasını güçlendirmek istiyor. Ev sahibi Samsunspor ise ligin geri kalan bölümünde oynadığı 34 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 39 puan toplayarak 13. sırada bulunuyor. Evinde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar alt sıralardan kurtulmanın planlarını yapıyor.

Süper Lig'de 52. randevu

Samsunspor ve Trabzonspor, Süper Lig'de bu güne kadar 52 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor 32 galibiyet elde ederken, Samsunspor ise 9 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 96 golüne kırmızı-beyazlı ekip 39 golle karşılık verdi.

Trabzonspor 12 sezon sonra Samsun'da

Trabzonspor, ligde 12 sezonluk bir aranın ardından Samsunspor daplasmanına konuk olacak. İki takım arasında Samsun'da oynanan son lig maçı, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-2012 sezonunda yapılmıştı. Söz konusu sezonun ardından bordo-mavililer, resmi bir müsabaka için ilk kez Samsun deplasmanına gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı ise ev sahibi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Samsunspor, Karadeniz, Trendyol, Trabzon, Samsun, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Samsunspor'un konuğu olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
09:53 Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
08:00 İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
10:02 Dolar, euro ne kadar İşte döviz kuru fiyatları Dolar, euro ne kadar? İşte döviz kuru fiyatları
09:28 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları Ardahan kadın oldu Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu
09:23 Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı
09:18 Volkan Demirel Hatayspor’dan istifa etti Volkan Demirel Hatayspor'dan istifa etti
08:32 İstanbul Valisi Gül’den “Basını süpürün“ açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır İstanbul Valisi Gül'den "Basını süpürün" açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır
08:19 Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli “Sibergöz-37“ ile yakalandı Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli "Sibergöz-37" ile yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 10:42:56. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Samsunspor'un konuğu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement