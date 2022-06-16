Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan Denswil açıklaması - Son Dakika

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