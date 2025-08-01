Trabzonspor Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, koşu ve taktik çalışmalar yaptı.
Bordo-mavililerin akşam idmanını ise pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Trabzonspor, yarın çift antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.
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