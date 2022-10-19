Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

19.10.2022 19:38

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, kas spazmı yaşayan Djaniny ile Emrehan Gedikli yer almadı.

Isınma ve koşunun ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavililer, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmanı takip eden gazetecilerin yanına gelerek bir süre sohbet eden teknik direktör Avcı, "Cumartesi günü maç ve sonrasında yoğun bir trafiğe yeniden giriyoruz. Öncekinden bir tık daha hafif. Geçen hafta çok acayipti." diye konuştu.

Öte yandan, antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan tecrübeli futbolcu Marek Hamsik sakatlık yaşadı. Sol ayak bileğine buz uygulanan futbolcu, antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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