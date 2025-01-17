Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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