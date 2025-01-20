Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 Yendi

Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batahov, Eren Elmalı (Dk. 75 Barisic), Mendy, Umut Güneş (Dk. 67 Savic), Ozan Tufan (Dk. 75 Cihan Çanak), Nwakaeme (Dk. 87 Poyraz Efe Yıldırım), Visca, Banza (Dk. 67 Enis Destan)
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko Sundberg, Uğur Çifçi, Moutoussamy (Dk. 89 Oğuzhan Aksoy), Charisis, Pritchard (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Rodrigues (Dk. 67 Emrah Başsan), Manaj, Koita (Dk. 67 Menig)
Goller: Dk. 6 Batahov, Dk. 13 Banza, Dk. 31 Ozan Tufan, Dk. 86 Lundstram (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Radakovic, Dk. 29 Koita (Net Global Sivasspor)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u 4-0 yendi.
46. dakikada Visca, ceza alanı içinde Tolga Ciğerci tarafından düşürülünce maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada Banza'nın, kullandığı penaltı atışında sağ tarafına yatan kaleci Nikolic, ayaklarıyla topu önlemeyi başardı.
61. dakikada Malheiro'nun pasında ceza alanı hemen dışından Visca'nın sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.
65. dakikada ceza alanı sağ tarafında rakiplerinden sıyrılan Koita'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
86. dakikada Trabzonspor, farkı 4'e çıkardı. Nwakaeme'nin pasında, ceza yayı üzerinden Lundstram'ın düzgün vuruşunda, top kaleci Nikolic'in sağından filelere gitti: 4-0
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
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