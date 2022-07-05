Trabzonspor, 3 sezon aradan sonra aynı yerde kampa girdi. Hotel Elagance de konaklayan Karadeniz ekibi, pandeminin ardından da ilk yurt dışı kampını yapıyor.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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