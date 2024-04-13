Trabzonspor, Son 5 Maçta 2 Galibiyet, 3 Mağlubiyet Aldı - Son Dakika
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Trabzonspor, Son 5 Maçta 2 Galibiyet, 3 Mağlubiyet Aldı

Trabzonspor, Son 5 Maçta 2 Galibiyet, 3 Mağlubiyet Aldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de istikrardan uzak bir performans sergileyerek son 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Abdullah Avcı yönetimindeki takım, istediği sonuçları almakta zorlanıyor ve lig üçüncülüğü ile Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşmayı hedefliyor.

13.04.2024 12:25  Güncelleme: 12:26
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Trendyol Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Trabzonspor, son 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Oyun ve skor istikrarını yakalayamayan bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde de aradığı istikrarı bulamadı. Şampiyonluk sezonu sonrası sportif başarı arayan Karadeniz ekibi, bu sezon lig üçüncülüğü ve Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşmayı hedefliyor.

Son 8 sezonun en çok mağlubiyeti

Trabzonspor, bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyarak istikrardan uzak bir görüntü sergiledi. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 32 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 54 gole karşılık, kalesinde 42 golü gördü ve 52 puan topladı. Karadeniz ekibi, 32. hafta itibarıyla son 8 sezonun en çok mağlubiyetini aldı.

Söz konusu müsabakaların 16'sını evinde oynayan Trabzonspor, 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak evinde 28 puan topladı. Bordo-mavililer deplasmanda da 16 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 24 puan aldı.

Bu sezon istediği saha sonuçlarını almakta zorlanan Trabzonspor, son 5 haftada ise 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet elde ederek bir 'Var'mış, bir 'Yok 'muş görüntüsü verdi.

Avcı'nın ortalaması düştü

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve geldiği dönemde bugüne kadar 24 maç oynadı. Geride kalan müsabakalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Deneyimli teknik direktör, 1.64 puan ortalaması yakalayarak bordo-mavili takımdaki ortalaması en düşük dönemini yaşadı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Son 5 Maçta 2 Galibiyet, 3 Mağlubiyet Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Son 5 Maçta 2 Galibiyet, 3 Mağlubiyet Aldı - Son Dakika
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